Strade, ecco come cambiano le proprietà

Firmato ufficialmente l’accordo effettivo tra Provincia e Comune di Coreglia che sancisce il passaggio della strada provinciale 38 della frazione di Piano di Coreglia, nel tratto che dalla strada statale 445 arriva all’incrocio con via del Lavoro, sotto la giurisdizione comunale. Contestualmente alla conferma di questo passaggio di proprietà tra Comune e Provincia, via del Lavoro, fino alla Statale, passerà sotto la competenza della Provincia, diventando così un’arteria più adatta alle esigenze delle attività produttive locali.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale intende portare avanti il processo di rigenerazione urbana di Piano di Coreglia iniziato in questi anni, creando uno spazio fruibile e a misura di cittadino, che rispetti le attività già presenti. "Questo specifico intervento viario - spiegano dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi (in foto Borghesi) - , segna l’inizio di un progetto di riqualificazione per la frazione di Piano di Coreglia, con l’obiettivo di creare un effettivo centro urbano maggiormente sicuro. Il cambio di proprietà della strada, che di fatto attraversa il centro della frazione correndo accanto alla rinnovata piazza delle Botteghe e a pochi passi dal nuovo parco giochi, mira a migliorare la sicurezza dell’area, favorendo una maggiore coesione urbanistica e sociale".

"Con l’accordo tra Provincia e Comune il tratto di strada che dalla Strada Statale 445 raggiunge l’incrocio con via del Lavoro diventa ufficialmente comunale - dettaglia Remaschi - . Si tratta di un passo importante che ci consente di adattare questa strada, cuore pulsante di Piano di Coreglia, alle esigenze di commercianti e residenti". Il passaggio di competenze includerà anche autorizzazioni e concessioni per i tratti interessati, mentre canoni e tributi relativi entreranno in vigore per il Comune dal 1° gennaio 2025.

Fio. Co.