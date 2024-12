“Strada senza tutor?. Noi non l’abbiamo mai voluta così“

Una puntualizzazione sulla questione del tutor sulla via Morianese (ora rimosso dalla Provincia) che per il comitato cittadino Murrius, in particolare per la sua ex presidente Marinella Poli, è importante. “Come comitato noi ci siamo sempre mossi per la sicurezza della via di Moriano – sottolinea –. Una priorità assoluta visto l’alto numero di incidenti. La Provincia nel 2022 rispose alla nostra istanza con il tutor che però noi non avevamo mai richiesto, soprattutto non posizionato in quel modo tale da escludere la scuola elementare che invece è la prima zona da mettere in sicurezza. Quindi il tutor in realtà noi non l’abbiamo mai voluto anche se oggi è corretto riconoscere che il suo dovere l’ha fatto, visto come sono calati drasticamente gli incidenti. Oggi che è stato rimosso, rimane drammaticamente aperto il problema dei rischi di una strada stretta dove la gente corre troppo forte. Alla Provincia chiediamo risposte“.