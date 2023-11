Storie di Lucca. I magici scatti di Foto Alcide

“Storie di Lucca“ è una mostra permanente per raccontare la storia dei luoghi più belli di Lucca, attraverso un particolare e suggestivo viaggio nel tempo. È l’idea nata in occasione delle celebrazioni dei trent’anni del Grand Hotel Guinigi in collaborazione con Foto Alcide, altra importante attività che da oltre settant’anni opera sul territorio.

Nel suo archivio fotografico, infatti, tra sapienti scatti, cura dell’immagine e vena artistica, sono custodite le lunghe memorie della nostra città, i suoi cambiamenti, la sua evoluzione, luoghi e volti. Ecco perché, il Grand Hotel Guinigi ha deciso di inserire, tra le numerose iniziative ideate per festeggiare i trent’anni di attività e anche la sinergia che si è creata con le eccellenze lucchesi, una mostra permanente degli scatti di Foto Alcide negli ambienti della struttura ricettiva. Non un’esposizione qualsiasi, ma un vero e proprio mix tra antico e moderno. “Storie di Lucca“ è un progetto che unisce tradizione e innovazione, un cammino tra la “Lucca di ieri” e la “Lucca di oggi. Dopo aver osservato gli angoli o gli eventi della città del passato - quella che qualcuno forse non ha avuto il piacere di vedere o che qualche altro desidera ricordare – basterà mettere mano al proprio smartphone e inquadrare il Qr Code abbinato a ciascuno scatto per lasciarsi condurre in un viaggio nel tempo.

Sullo schermo si apriranno così nuove fotografie dell’archivio di Foto Alcide che ci metteranno di fronte alla trasformazione che, quegli stessi scorci, hanno subito. In questo modo, sarà possibile, per esempio, restare incantati di fronte alle piazze della città immortalate negli anni ’50, vederle cambiare fino agli anni ’80 per poi ammirarle come sono attualmente. Un progetto fortemente voluto dal Grand Hotel Guinigi che, insieme a Foto Alcide, vuole omaggiare la città in cui si trova, attraverso iniziative di promozione culturale e turistica. In quest’ottica si inserisce anche l’evento di inaugurazione della mostra, fissato per venerdì 1° dicembre alle 18, con un aperitivo organizzato dal Grand Hotel Guinigi e aperto a chiunque voglia intervenire previa conferma alla email [email protected].