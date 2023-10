Storia dell’arte in Europa. Il libro di Decio Gioseffi in Fondazione Ragghianti Presentazione del libro "Storia dell'arte in Europa" di Decio Gioseffi, inedito a trent'anni dalla sua stesura. L'incontro, a ingresso libero, sarà introdotto e moderato da Paolo Bolpagni. Relatore sarà Marco Collareta. Una storia dell'arte europea dalle grotte di Altamira al Rinascimento maturo.