Stop alle auto in centro per il giorno “europeo“

Il Comune di Lucca aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, che si tiene ogni anno a settembre, con una serie di iniziative volte ad instaurare e promuovere buone pratiche ambientali e di mobilità, quali l’efficientamento energetico ed il trasporto ambientale.

Su impulso dell’assessore con delega alla mobilità Remo Santini l’amministrazione comunale ha sviluppato negli ultimi mesi diversi progetti connessi ai temi del cambiamento climatico e della mobilità sostenibile, che verranno per l’occasione rafforzati e implementati con iniziative speciali che per la prima volta coinvolgeranno tutta la città.

E’ innanzitutto prevista una tavola rotonda con i Comuni di Pisa e Livorno sul progetto di Metropolitana di superficie, verso una svolta sostenibile per tutta la mobilità urbana. Sarà inoltre organizzato dall’amministrazione un convegno pubblico, con relatori di levatura nazionale, con il fine di promuovere la ciclabilità. A tal proposito, sarà presentato il nuovo servizio di bike sharing promosso dalla giunta.

Sempre durante la Settimana Europea della Mobilità verrà illustrato ai cittadini nel dettaglio il nuovo programma di esercizio del trasporto pubblico locale urbano, la cui entrata in vigore è attualmente prevista per il 1 novembre 2023.

Per domenica 24 settembre, a chiusura della Settimana della Mobilità, è prevista inoltre una inedita “giornata senza auto”, in cui verrà totalmente inibito il traffico veicolare in centro storico dalle ore 15 alle ore 19, chiudendo di fatto l’accesso per i mezzi a motore ad ogni porta della città, mantenendo salva l’accessibilità solo al parcheggio Mazzini (svoltando a destra da Porta Elisa) ed esclusi i mezzi autorizzati per esigenze di ordine pubblico o soccorso, trasporto pubblico locale, veicoli con contrassegno disabili e residenti in possesso di permesso di accesso alla ZTL. “Aderiamo con entusiasmo alla Settimana Europea della Mobilità – dichiara l’assessore Santini – nell’ottica di una programmazione che vede l’amministrazione fortemente impegnata verso obiettivi ambiziosi di mobilità green e sostenibile. Questa ricorrenza sarà l’occasione per promuovere e presentare nuovi servizi che entreranno in vigore e per sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza sulle tematiche ambientali legate alla mobilità urbana, preziosa base per il futuro”.