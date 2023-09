Stop al traffico in centro. Oggi per quattro ore un pomeriggio senza auto

Tutti a piedi. O quasi. Per la chiusura della Settimana Europea della Mobilità, si terrà oggi una “giornata senza auto“ in cui verrà totalmente inibito il traffico veicolare in centro storico dalle ore 15 alle ore 19, chiudendo di fatto l’accesso per i mezzi a motore ad ogni Porta della città. Sarà mantenuta l’accessibilità solo al parcheggio Mazzini (svoltando a destra da Porta Elisa) e saranno ovviamente esclusi dal provvedimento i mezzi autorizzati per esigenze di ordine pubblico o soccorso, trasporto pubblico locale, veicoli con contrassegno disabili e residenti in possesso di permesso di accesso alla ZTL.

Per quanto riguarda i turisti, potranno transitare con veicoli a motore dalle Porte solo quelli con check in previsto nella fascia oraria interessata, in accordo con le varie strutture ricettive. Ogni varco d’accesso in centro storico sarà presidiato da uno o più vigili urbani, che monitoreranno in collaborazione con la Protezione civile gli ingressi, tutelando così la buona riuscita dell’iniziativa, e potranno inoltre fornire indicazioni utili ai cittadini. Un’azione volta a sensibilizzare la cittadinanza riguardo le tematiche ambientali inerenti la mobilità urbana e ‘lasciare respiro’ alla città per un intero pomeriggio, abbassando così il livello di inquinamento atmosferico e rendendo il centro storico totalmente vivibile in ogni suo angolo e scorcio, per cittadini e turisti.

"Siamo orgogliosi di presentare l’iniziativa inedita che chiude la Settimana Europea della Mobilità - dichiarano il sindaco Mario Pardini e l’assessore con delega alla Mobilità, Remo Santini - nell’ottica di una programmazione che vede l’amministrazione fortemente impegnata verso obiettivi ambiziosi di mobilità green e sostenibile. Domenica 24 settembre potremo godere di un centro storico privo di traffico e veicoli a motore: sarà l’occasione per sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza sulle tematiche ambientali legate alla mobilità urbana, che rappresentano una preziosa base per il nostro futuro".

Fabrizio Vincenti