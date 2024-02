“Stop al genocidio“, sabato mobilitazione in piazza Napoleone

Sabato anche Lucca sarà chiamata in piazza per il Cessate il Fuoco in Palestina , in concomitanza con la manifestazione nazionale di Milano. “Ormai da quattro mesi è in corso nella Striscia di Gaza il genocidio del popolo palestinese, perpetrata dal governo israeliano con il sostegno dei principali paesi occidentali e della maggior parte dei loro media – così gli organizzatori della mobilitazione – . Addirittura, prendendo a pretesto la presunta partecipazione di alcuni operatori all’attacco di Hamas del 7 Ottobre, si è arrivati a interrompere i fondi all’agenzia Onu per i rifugiati nella Striscia di Gaza, cioè l’unico sostegno a disposizione di una popolazione stretta in un lembo di terra sempre più ristretto e sottoposto a bombardamenti e incursioni quotidiane“.

“La questione umanitaria è evidentemente tragica e richiede lo sforzo immediato per il cessate il fuoco, sostenuto anche da numerose comunità ebraiche per la pace in tante parti del mondo. Ma c’è di più. In piazza vogliamo portare la solidarietà alla resistenza del popolo palestinese in lotta per la liberazione e una fondamentale inversione di tendenza della china militarista generale intrapresa dai governi occidentali. Essere in piazza il 24 febbraio significa stare dalla parte giusta della storia, significa lottare per imporre la fine di ogni colonizzazione e affermare il diritto al ritorno, alla vita, alla terra, alla libertà del popolo palestinese“.

Aderiscono all’iniziativa la Società Popolare di Mutuo Soccorso G. Garibaldi, Collettivo di Iniziativa Popolare S. Concordio, Collettivo Nuova Resistenza, Assemblea No guerra No base, Popolare Trebesto, Non una di meno Lucca, Alternativa Libertaria,

Forum per la pace Lucca, Cobas Scuola Provincia di Lucca, Potere al Popolo Lucca, Giovani Comunisti Lucca, Rifondazione Comunista Lucca, Unione Popolare Lucca, Possibile Lucca. La mobilitazione sarà sabato alle 16 in piazza Napoleone.