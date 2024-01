Stop agevolazioni per auto ibride. Metro: "Sono troppe in città"

Metro è tornata sulla questione degli abbonamenti per le auto ibride con una nota. “Le tariffe dei parcheggi a pagamento e le modalità di abbonamento sono stabilite dalla Giunta Municipale che, con delibera del 21 Decembre 2023, ha confermato la gratuità della sosta in tutti gli stalli blu per le auto elettriche - si legge in una nota -. Non è stato invece confermato l’abbonamento al prezzo di euro 150,00 annui, per le auto ibride. Del resto, la limitata disponibilità di posti auto all’interno della cerchia urbana, a fronte di una crescente diffusione delle auto ibride, imponeva una riflessione per consentire una ragionevole turnazione“.

“Metro sottolinea che vi sono plurime soluzioni alternative sia per i residenti che per i lavoratori del Centro Storico anche più convenienti per i titolari di mezzi ibridi e non. Intanto, ciascun nucleo familiare di almeno 3 persone con 2 patentati, ha diritto a 2 permessi per la ZTL“.

“A tale agevolazione si aggiungono, per i residenti, gli abbonamenti mensili da 10 euro al parcheggio Palatucci, da 20 euro al Carducci e da 30 al Mazzini - conclude Metro -. Per esigenze più brevi, vi sono gli abbonamenti da un euro 1,00 al giorno per i parcheggi Stazione, Palatucci e Carducci. Per i lavoratori sono disponibili gli abbonamenti mensili da 10 euro al Palatucci, da 20 euro al Carducci e al Mazzini, ed inoltre da 20 euro mensili o da 170 euro annuali per gli stalli lungo Viale Giusti“.