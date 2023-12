“Stelle al merito“ a 7 lucchesi. Ecco gli imprenditori in evidenza

Oggi pomeriggio alle 16, in occasione del “Centenario della Stella al Merito dei Maestri del Lavoro“, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, si tiene la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro“, conferita dal Presidente della Repubblica ai lavoratori toscani che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, alla presenza delle massime autorità regionali e locali.

Sono ben 7 gli imprenditori della provincia di Lucca che figurano tra i 79 cittadini della Toscana scelti quest’anno che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani e che per questo riceveranno la ‘“Stella al Merito del Lavoro“ nel corso della cerimonia odierna promossa dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino.

Ecco l’elenco dei lucchesi insigniti quest’anno. Si tratta di Rossana Balbo della Bruno Baldassari e Fratelli spa; Paolo Bertini di Enel Energia spa; Giuliano Dinelli di Soffass spa; Paolo Lazzareschi della Gambini spa; Mario Santi di Ecol Studio spa; Mauro Stendardi di Menarini industrie farmaceutiche riunite srl; Flaviano Tolaini di Ds Smith Packaging Italia spa.

Nel corso della cerimonia odierna a Firenze, interverranno il sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana del Lavoro di Firenze, Giovanni de Paulis, il vice console regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Alberto Taiti, il presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Piero Neri, e il presidente regionale dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Fiorenza Ciullini.

Saranno inoltre presenti alla cerimonia odierna i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana, i quali consegneranno le onorificenze ai nuovi “Maestri del Lavoro”, unitamente ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti. Un appuntamento di prestigio, dunque, per un riconoscimento molto ambito in campo imprenditoriale.