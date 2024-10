Stefano Pancera ci racconta l’Africa oltre gli stereotipi

Continua la mostra "Inspired by the People – I Popoli Andini del Perù e il Pellegrinaggio al Señor de Qoyllority" del fotografo Stefano Lotumolo nella chiesa di San Cristoforo in Fillungo. Un insieme di scatti raccolti dall’artista lucchese in giro per il mondo che fino al 15 ottobre ci racconteranno con la forza di un’immagine la vita quotidiana di persone e popoli culturalmente completamente differenti da noi e spesso sperduti nel cuore dell’Africa, sulle vette del Sud America o nell’estremo oriente.

Oggi, nell’ambito dell’esposizione, alle 18.30 il giornalista e capo ufficio stampa dell’Ambasciata Consolato Tanzania a Milano Stefano Pancera, ci porterà in un’Africa a molti sconosciuta con l’incontro gratuito e aperto a tutti: "Oltre il velo, l’Africa tra stereotipi e realtà". Un’opportunità per scoprire la storia del continente africano, dei suoi abitanti e regni antichi, trasformati dagli occidentali in nazioni artificiali soggette a frequenti instabilità sociali e a colpi di stato violenti, e per porci un’importante domanda: e se la "nostra" democrazia non fosse l’unica via possibile per il futuro dell’Africa?