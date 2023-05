Stefano Bollani al Giglio vola verso il sold out

Si contano poco più che su una mano i ticket rimasti per il concerto di Stefano Bollani – Piano solo – stasera alle 21.15 al Teatro del Giglio. Uno spettacolare one man show che spazia dal jazz ai suoni brasiliani, in un flusso di coscienza musicale che mescola virtuosismo e irriverenza. Uno spettacolo attesissimo che vola verso il sold out, e che conclude la densa giornata di oggi nel nome di Lucca Classica con visite guidate, conversazioni, excursus sulla musica contemporanea. Si inizia con la doppia presentazione della mostra all’Archivio di Stato in piazza Guidiccioni, una alle 10 e un’altra alle 11, sui documenti storici che attestano la presenza di Niccolò Paganini a Lucca, seguita alcuni Capricci eseguiti dal violinista Alberto Bologni (prenotazione al 0583 955909). Tre, inoltre, sono gli appuntamenti del mattino al Real Collegio. Alle 10.15 nella Sala del Capitolo si esibirà al pianoforte Smerald Kana, giovane musicista della classe di Nadia Puccinelli al Conservatorio Boccherini; alle 10.30 nella Sala del Teatro è in programma il ricordo di Rudy Rabassini, pianista che nel 1947 ha fondato il primo circolo jazz di Lucca; alle 12 nella Sala del Teatro il pubblico, insieme al pianista e divulgatore Giovanni Bietti, rifletterà sul connubio tra musica e vino, con una degustazione libera proposta dai produttori di Lucca Biodinamica. Via Fillungo si animerà, alle 11, con la musica degli ottoni del Conservatorio Boccherini che suoneranno dalle finestre di palazzo Sani, sede di Confcommercio.