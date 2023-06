Statua per Berlusconi: "La famiglia ha detto sì. Mi auguro che non venga contestata"

Lucca, 17 giugno 2023 - A poche ore dalle esequie di Stato per Silvio Berlusconi, dal piccolo comune della Garfagnana di Vagli Sotto arriva una notizia a dire poco clamorosa e certamente destinata a fare discutere. L’ex sindaco di Vagli, oggi consigliere comunale, Mario Puglia, ha infatti annunciato pubblicamente la volontà della sua amministrazione di dedicare negli spazi dell’ormai noto Parco Dell’Onore e del Disonore una statua alla figura dell’imprenditore e presidente di Forza Italia, per un investimento che si dovrebbe aggirare sui 300mila euro, non valutabile esattamente però per la generosità sempre dimostrata dalle aziende coinvolte che hanno consentito negli anni di pesare zero sulle casse comunali.

"Sono appena rientrato da Milano - ci racconta Puglia a caldo - dove mi sono recato per avere l’avallo della famiglia alla creazione di una statua in marmo in onore del Presidente e, una volta ottenuta, ho deciso di renderlo pubblico. Avevamo già lavorato con i miei contatti a questa futura ipotesi, ma i recenti fatti luttuosi hanno fatto accelerare i tempi. Naturalmente, il progetto non poteva escludere il necessario consenso della famiglia del Presidente alla inclusione di una sua statua nell’area del Parco dell’Onore e, come presidente e amministratore unico del Parco delle statue sul Lago di Vagli, ho voluto seguire direttamente la procedura . La mia conoscenza con Silvio Berlusconi è di vecchia data - prosegue - e nel tempo ho avuto il piacere di incontrarlo più volte, tra Lucca, Roma, Milano e Arcore, sempre apprezzandone la capacità creativa, l’intelligenza pronta, l’eloquio entusiastico e coinvolgente e il culto dell’accoglienza. Amante del bello e del meglio, attento ai particolari in ogni sua attività, non ha mancato di apprezzare il marmo unico delle cave dI Vagli".

"Decise, infatti, di utilizzarlo, particolare che non molti sanno, per la costruzione del mausoleo e della scultura in marmo bianco di Vagli presenti nel parco della sua villa San Martino di Arcore. Ricordo ancora l’arrivo in elicottero dello scultore Pietro Cascella, importante artista incaricato della creazione che rappresenta idealmente la volta celeste - sottolinea Mario Puglia, primo cittadino di Vagli Sotto dal 2004 al 2019 - e l’orgoglio dei nostri cavatori per la scelta. Al di là della conoscenza diretta, comunque, considero la sua figura quella di un italiano straordinario in molti campi e come tale mi auguro che l’operazione non sarà oggetto di contestazioni".

Mario Puglia continua la descrizione della sua iniziativa lanciando una sorta di provocazione. "Nell’occasione - dettaglia - non vorrei esimermi dall’offrire un posto nel parco, che come è noto contiene anche l’ambito del disonore, a diversi giornalisti che nel tempo si sono distinti nella contrapposizione con Silvio Berlusconi e che, a mio avviso meritano di avere uno spazio, magari con statue molto più piccole, a Vagli Sotto. Intendo inviare un’esplicita richiesta di consenso ad alcuni di loro, in attesa di una risposta all’invito. In democrazia, del resto, si deve dare risalto a tutte le espressioni".