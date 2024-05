Squadra unica Lega e Forza Italia. La lista che appoggia Paolo Rontani

Dopo la civica "Capannori Cambia" e l’appoggio del Popolo della Famiglia, ecco le liste dei partiti a sostegno di Paolo Rontani. Quella che fu una diatriba infinita, per i primi mesi del 2024, risolta poi dal convergere tutti insieme sull’ex Udc e commercialista di Camigliano. Cominciamo con Forza Italia e Lega che presentano una squadra unica, con doppio capolista, Domenico Caruso e Matteo Scannerini.

Ecco i componenti: Matteo Scannerini, 32 anni; Domenico Caruso 53; Ilaria Benigni 41; Giuseppe Pellegrini 56; Gaetano Spadaro 63; Brunella Bianchini 50; Antonella Calderoni 57; Raffaello Cerri 71; Alessandra Dirindin 52; Daniele Lazzareschi 51; Daiana Merciadri 55; Gabriele Pieroni 46; Vasco Ricci 51; Rita Sarti 56; Francesco Scardigli 53; Federico Taddei 19 anni ancora da compiere; Denise Tonietti 45; Maria Cristina Valia 52; Mihaela Acatrinei 36; Veronica Bruno 26; Cinzia Serafini 57; Rosanna Giannotti 61; Carolina Faina 67; Elena Del Frate 44 anni. Si tratta di persone che provengono da varie aree del territorio di Capannori e con eterogenee esperienze.

Si va dai 19 anni di Federico Taddei, appena maggiorenne, ai 71 di Raffaello Cerri, il più esperto. Ritorna sullo scenario politico comunale Daniele Lazzareschi, Forza Italia, più volte consigliere. Ben rappresentato l’elemento femminile. Sono tutti presenti i consiglieri uscenti della legislatura appena terminata: Caruso, Benigni, Pellegrini, Spadaro per la Lega, Scannerini per Forza Italia. Non c’è, invece Salvadore Bartolomei, Lega, che fu il candidato a sindaco nel 2019.

Ma. Ste.