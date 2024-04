Sprint finale per il Nottolini. Arriva la sfida contro Liberi e Forti

Parte lo sprint finale del campionato di serie B1, ovvero le ultime 5 partite che determineranno i verdetti della regular season. Per la IMG Nottolini (in foto mister Bigicchi e il ds Miccoli) la giornata prevede il match casalingo contro il Liberi e Forti Firenze. Le avversarie ricoprono la nona posizione in classifica, vale a dire esattamente l’ultima utile per garantirsi la permanenza della categoria, e hanno 23 punti contro i 15 delle bianconere. Oltre al valore doppio dei punti legati allo scontro contro una diretta avversaria per la salvezza, per le giovani del tecnico Bigicchi, un’ulteriore spinta può arrivare dal periodo di forma non eccelso del Liberi e Forti, reduce da 5 sconfitte consecutive, inclusa quella casalinga contro il fanalino di coda Unomaglia Valdarno. All’andata le fiorentine si imposero 3-1, ma al termine di 4 set infiniti, tutti ai vantaggi, di cui il secondo chiuso a 29 e il quarto a 31. Il primo pallone sarà giocato sul parquet del PalaPiaggia alle ore 21.

In serie C si gioca la penultima giornata della stagione regolare e per il McDonald’s Porcari l’occasione per tirare il fiato dopo circa 6 mesi a tutta, visto il turno di riposo. Sabato prossimo, poi, si stilerà la classifica finale dopo il match di Cecina contro il Baia del Marinaio e le porcaresi conosceranno la composizione definitiva degli spareggi promozione.

In serie D, come in B1, ancora 5 partite da giocare, a partire da quelle odierne.

Seguendo l’ordine di classifica delle nostre, apre il pomeriggio l’impegno casalingo alle 17.30 della MAV Autotrasporti Nottolini contro il Sorms Volley, un vero spareggio per il quinto posto, attualmente occupato dalle giovanissime bianconere con 2 punti di margine proprio sulle avversarie di giornata. Alle ore 20.30, invece, la Pantera ospita l’AM Flora Buggiano, settimo, con 3 punti di vantaggio sulle panterine, che puntano quindi all’aggancio. Impegno sul parquet amico anche per la Libertas System che alle 18 ospita la Folgore San Miniato supercapolista, in serie positiva da 11 partite e, ancor più impressionante come dato, vincitrice degli ultimi 19 set giocati in campionato. A chiudere il pieno di sfide in terra lucchese, l’Isotta Bevande Porcari alle 18 ospita il Colle Volley, ultimo in classifica con il contro-record di una serie aperta di 26 set persi consecutivi.