Lucca, apre in ospedale lo sportello Abc dedicato alle persone sorde e con ipoacusia

Lucca 14 ottobre 2024 - A partire dal mese di novembre sarà operativo a Lucca lo sportello ABC (Abbattiamo le barriere comunicative) dedicato alle persone sorde e con ipoacusia. Nella Zona distretto Piana di Lucca saranno aperte due sedi: una alla cittadella della Salute “Campo di Marte” (presso il Cup), aperta ogni primo lunedì del mese dalle 16:30 alle 17:30 (prima apertura lunedì 4 novembre); una all’ospedale San Luca di Lucca, (presso il Cup), aperta ogni terzo lunedì del mese dalle 16:30 alle 17:30 (prima apertura il 18 novembre). Lo sportello è un servizio di assistenza comunicativa di interpretariato della lingua dei segni italiana (Lis) e sarà gestito da interpreti dell'associazione Comunico. Potrà essere attivato sia dagli operatori sociali e sanitari dell'Azienda, sia dai cittadini per essere accompagnati a visite sanitarie o per facilitare l'accesso ai servizi.

Per prenotare un appuntamento allo sportello e avere tutte le informazioni del caso è disponibile il numero di telefono 379 1180001, contattabile sia a voce, sia in video chiamata, sia via Whatsapp. In alternativa si può inviare una email a [email protected].

“Quello lucchese è il quinto sportello ABC che apre nel territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest – dice Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali dell’Asl - dopo quelli inaugurati all'ospedale di Livorno, a Pisa, in Versilia e nella Valle del Serchio. Altri sportelli saranno inaugurati a breve negli altri territori dell’Asl. Ogni sportello ha lo scopo di rendere più semplici i percorsi sanitari per le persone sorde, favorendo il loro accesso ai servizi, sanitari, socio-sanitario e socio-assistenziali. Dal prossimo mese di gennaio, inoltre, nella Zona della Piana di Lucca inizieranno anche i corsi per formare il personale Asl nella lingua italiana dei segni”.

L'apertura di questi sportelli rientra nel progetto "Ipoacusia" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le disabilità con il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” ed ha come enti promotori l'Azienda USL Toscana nord ovest, la Regione Toscana, l'Ente nazionale sordi (sedi provinciali Livorno, Lucca, Massa, Pisa), l'associazione Comunico.

Alla presentazione dello sportello erano presenti anche Ylenia Frongia, dello Staff della direzione servizi sociali Asl; Eluisa Lopresti, direttrice Zona distretto Piana di Lucca, che ha ricordato l’importanza dello sportello anche nel coadiuvare gli operatori Asl; Spartaco Mencaroni, direttore dell’ospedale San Luca, che ha sottolineato l’impegno dell’ospedale verso tutte le persone con disabilità, anche attraverso il percorso Pass; Silvia Della Maggiora, coordinatrice servizi sociali Area disabilità della Zona distretto Piana di Lucca; Chiara Terrenzio, medico della direzione ospedaliera e componente dell’equipe Pass di Lucca; Isabella Paoli dell'Associazione Comunico; Andrea Pagano e Antonio Della Maggiora dell’Ente nazionale sordi sezione di Lucca. Maurizio Costanzo