Sportello per l’impiego Servizi e informazini per il mondo del lavoro

Sbarca a Capannori lo sportello territoriale per il Centro per l’impiego, nell’ambito del progetto "Arti", Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. Ubicato all’interno dell’Urp, nel palazzo del Municipio, sarà aperto ogni venerdì dalle 9 alle 13. E’ il quarto in Provincia di Lucca, dopo quelli di Altopascio, San Romano Garfagnana e Piazza al Serchio. Il prossimo sarà quello di Stazzema, in Versilia. Il taglio del nastro con l’assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini e con l’assessore capannorese Serena Frediani. "Prosegue l’impegno per potenziare la rete regionale dei centri per l’impiego - ha osservato l’assessora Nardini, -" il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso al Programma di politiche attive del lavoro Gol finanziato con il Pnrr, al Nuovo Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l’occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Voglio ringraziare il sindaco di Capannori e l’amministrazione comunale per essersi prontamente attivati rendendo possibile questa nuova apertura. Avvicinare i servizi ai cittadini è da sempre una priorità per la nostra amministrazione Sulla stessa lunghezza d’onda Serena Frediani, assessore allo Sviluppo Economico: "Dopo Comune Amico è fondamentale poter sommare questa iniziativa che sarà utile anche alle imprese, poiché in questa prima fase queste ultime troveranno bandi ad hoc mentre in uno step successivo proprio le aziende potranno allestire seminari, workshop e molto altro".

Il Centro sarà punto di prima accoglienza e informazione sulle prospettive occupazionali, accessi ai servizi, consulenze. Il nuovo sportello coadiuverà il Cpi di Lucca per il territorio della Piana. La scelta è caduta su Capannori, essendo dopo il capoluogo il secondo Comune per numero di abitanti nell’area di riferimento su un territorio di circa 156 chilometri quadrati. I contatti sono [email protected] , telefono 05519985101; Pec [email protected]

Massimo Stefanini