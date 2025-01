Sport e volontariato. Fondi alle associazioni

ALTOPASCIOQuasi 40 mila euro per lo sport e per il volontariato. Succede ad Altopascio dove i contributi, suddivisi equamente tra sport e terzo settore, sono stati erogati a seguito della partecipazione ai bandi promossi dal Comune a dicembre 2024, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto associativo locale.

"Con questi bandi – spiega l’assessore al sociale e allo sport, Valentina Bernardini – abbiamo deciso di rinnovare il nostro sostegno concreto alle associazioni che, con dedizione quotidiana, arricchiscono la vita sociale e culturale del territorio, favorendo partecipazione, inclusione e benessere per tutti i cittadini. Allo stesso tempo vogliamo continuare a sostenere il mondo dello sport, che rappresenta uno strumento fondamentale di aggregazione, crescita, educazione, cultura e promozione della salute all’interno della nostra comunità".

Inoltre, sempre a sostegno delle associazioni che operano sul territorio, l’amministrazione comunale ha deliberato tre contributi straordinari: il primo alla Parrocchia di Spianate per l’acquisto di un organo, il secondo alla Fondazione Centoni per supportare la gestione delle sue attività, e il terzo alla Misericordia di Altopascio per l’acquisto di un nuovo mezzo.

M.S.