Spopolano i delivery: boom di ordini in città

La passione per la pizza è ciò che accomuna da nord a sud tutta l’Italia. Secondo i dati dell’ultimo World Pizza Day Lucca è al quarto posto per numero di pizze ordinate su Deliveroo tra le città di media grandezza. Questo dato evidenzia come i lucchesi abbiano abbracciato in pieno la filosofia del delivery, lasciando a qualche rider il compito di portargli la cena. Applicazioni come Glovo e Deliveroo si prestano alla consegna cibo a domicilio e collegano i clienti con ristoranti e locali. Gli utenti possono scegliere il cibo desiderato tramite l’app, effettuare l’ordine e ricevere la consegna comodamente a casa propria. Queste piattaforme offrono una vasta selezione di opzioni culinarie, consentendo agli utenti di soddisfare i propri gusti senza dover uscire di casa. Abbiamo cercato di capire quanto davvero il fenomeno della cena selezionata direttamente dal cellulare sia diventata un’usanza tra i luicchesi. E, forse in maniera inaspettata, la risposta è stata decisamente affermativa.

"Io utilizzo spesso applicazioni come Glovo e Deliveroo, - dice Arianna Mannelli - sia a casa che a lavoro. Per me che ho una bambina è davvero una comodità, mi permette di organizzare la cena senza dover uscire di casa. Prendiamo spesso la pizza, ma non solo, possiamo scegliere ciò che più ci va". "Le applicazione di delivery sono molto comode, li utilizziamo tutti in famiglia. - racconta Giulia Grida -. Noi lo sfruttiamo ogni tanto nel weekend, anche quando siamo tra amici in una serata tranquilla a casa". I lucchesi ci raccontano come questi siti abbiano rivoluzionato le loro abitudini culinarie, offrendo accesso a un’ampia varietà di pizzerie senza dover uscire di casa.

"Non lo utilizzo frequentemente - spiega Federica Grazzini -, ma quando lo faccio spesso sono con le amiche, in gruppo. Ci fa comodo, e a parte qualche complicazione ogni tanto, è sempre facile e comodo". "Ho iniziato ad utilizzarlo quando ero isolato in quarantena per la sua comodità. E’ utile quando siamo tra amici o quando sono solo a casa - racconta Federico Traversari -. Non sono il massimo in cucina, e così riesco a risolvere l’enigma della cena senza troppi sforzi".

Con il cambiamento dei tempi, l’influenza del periodo pandemico e lo sviluppo tecnologico, sempre più persone si affidano alle app per soddisfare le proprie esigenze gastronomiche, rinunciando ad uscire di casa. "Per me è facile e veloce - conclude Beatrice Bernardini -. Lo uso spesso, quando sono stanca del lavoro e non ho avuto tempo per fare la spesa. Prendiamo più o meno sempre le stesse cose, e così anche il fattorino ci conosce bene".

Rebecca Graziano