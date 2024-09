Spettacolo tutto da ridere. La “Invicta“ va in scena per i malati di Parkinson

Uno spettacolo tutto da ridere domani alle 21 al Teatro di S.Cassiano a Vico: la compagnia Arte Teatrale Invicta presenta "La panacea di tutti i mali", commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini riveduta in vernacolo dal regista Cataldo Fambrini. La serata è organizzata dall’Associazione malati di Parkinson in collaborazione con la Compagnia Invicta che ha aderito con entusiasmo anche perché un suo ex componente è stato colpito da questa malattia e ha trovato nell’associazione un grande aiuto. Ingresso a offerta libera: ricavato all’Associazione “Parkinson Lucca ETS”. Informazioni e prenotazioni 349.5368421.