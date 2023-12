Spettacolo teatrale con premiazione di Grand Prix Toscana

Stasera alle 21 nell’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari si terrà il sesto e ultimo appuntamento del Grand Prix Toscana 2023, concorso regionale inserito nel Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano. La Compagnia Teatro dell’Accadente metterà in scena, in prima assoluta, ‘Due donne che ballano’ di Josep M. Benet i Jornet. Un’opera disegnata con linearità, capace nel narrare, con ironia e semplicità, un interno emotivo al femminile. La regia è di Luca Brozzo. Al termine si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso Regionale Grand Prix Toscana 2023. Per informazioni e prenotazioni si può contattare Rita al 320/6320032 o scrivere alla mail [email protected]. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro, 6 per ragazzi fino a 14 anni e persone oltre i 65 anni. Per aggiornamenti, sono consultabili le Pagine Facebook @fitatoscana e @fitalucca.