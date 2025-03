Spettacolo “Nocturnalia“. In scena al teatro Alfieri

Stasera alle 21.15, al Teatro Alfieri, interpretato dalle attrici della compagnia ’il circo e la luna’ e liberamente tratto dal libro di Oscar Guidi "Ursolina la Rossa e altre storie-Inquisitori e streghe tra Lucca e Modena nel XVI secolo", andrà in scena lo spettacolo di "Nocturnalia - Storie di Donne. Storie di Streghe", della durata di un’ora, fuori abbonamento per la stagione teatrale in corso, con la regia di Michela Innocenti.

I biglietti sono acquistabili presso l’ufficio turistico comunale - pro loco Castelnuovo di Garfagnana, via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, stamani fino alle 12,30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del teatro, oppure sul sito www.ticketone.it

Per informazioni telefonare al numero: 0583/641007. Prezzo biglietto intero 10 + 2 euro di prevendita ; ridotto abbonati 5 + 2 euro di prevendita.

"La compagnia il circo e la luna – spiega la regista – presenta un intenso spettacolo al femminile, che ripercorre la storia delle donne in Garfagnana e non solo nei secoli XV-XVI, quando parole come magia e inquisizione, erano temute e usate spesso per risolvere questioni personali o per convenienza".

