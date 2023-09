Spettacolo Murabilia a Lucca: oltre 18mila sulle Mura

Chiude la tre giorni di Murabilia con 18.250 mila presenze di appassionati di giardinaggio arrivati sulle Mura di Lucca da tutta Italia. Si conferma il gradimento del pubblico e la soddisfazione degli oltre 200 espositori ed esperti del settore, che hanno partecipato alla mostra mercato del verde di qualità, dedicata quest’anno al tema "Underground - Sottosuolo vegetale". Agli organizzatori i ringraziamenti del sindaco Mario Pardini: "Mi complimento con lo staff – ha sottolineato - per aver dato ancora vita a una manifestazione che ha portato la città all’attenzione di un pubblico interessato alle bellezze naturali, ai monumenti verdi e alle tradizioni che il nostro territorio sa esprimere. Al contempo si è promossa la vocazione sostenibile di una città fatta di frazioni immerse nel verde e delle sue tante imprese locali del settore ‘green’". A esprimere soddisfazione anche i vertici di Lucca Crea: "Il gradimento degli espositori e del pubblico è stato straordinario – sottolineano l’amministratore unico Nicola Lucchesi e il direttore generale Emanuele Vietina – la manifestazione sta crescendo in qualità degli espositori e delle proposte culturali, riuscendo al contempo ad attrarre un pubblico di esperti del settore e di grandi appassionati del giardinaggio". Proprio Murabilia lascerà in eredità alla città 3 specie di piante insolite, appositamente acquistate da Lucca Crea.

Il prestigioso premio "VerdeMente" è andato in questa edizione a Francesca Marzotto Caotorta e Clark Anthony Lawrence, per il loro contributo alla cultura del giardinaggio. L’appuntamento con il giardinaggio a Lucca è fissato per VerdeMura dal 5 al 7 marzo 2024. Murabilia ritornerà per la sua 23esima edizione, dal 6 all’8 settembre 2024.