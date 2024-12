Spettacolo gratuito dedicato ai volontari

Stasera alle 20.30 spettacolo gratuito al Teatro Alfieri di Castelnuovo con Paolo Ruffini, dedicato a tutti i volontari che si impegnano quotidianamente per gli altri sul territorio. "Grazie di cuore" è un tributo a chi sceglie ogni giorno di rimboccarsi le maniche per altruismo. La serata, aperta a tutti, presenta lo spettacolo "Io ni farei un monumento" di Marco Nicolosi, messo in scena dalla compagnia teatrale "La Combriccola". Il tutto si chiuderà infine con un brindisi offerto dall’associazione Il Sogno Onlus di Castelnuovo. L’evento è stato realizzato grazie ai Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Molazzana con i finanziamenti messi a disposizione dal Bando Turismo.