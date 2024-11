Speciale premio al Coro Arcobaleno. Oggi in Regione la cerimonia di consegna

Oggi il Coro Arcobaleno di Lucca riceverà la speciale onorificenza della Regione per festeggiare i 30 anni di attività dell’Associazione. La cerimonia si terrà alle 11.30 nella Sala delle Feste in Palazzo Bastogi a Firenze. “Per noi e per la cittadinanza – sottolinea il Coro Arcobaleno – è un riconoscimento di grande valore di cui siamo profondamente felici e orgogliosi“. Il Coro Arcobaleno A.P.S. di Lucca è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro che si prefigge lo scopo di diffondere e valorizzare l’interesse verso il canto in particolare per i bambini, proprio perché sanno trasmettere messaggi in modo spontaneo e sincero. E’ costituito da circa 30 bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nei suoi 30 anni di attività ha portato avanti numerose iniziative volte alla beneficenza, coniugando la passione per il canto e la musica ai valori umani della solidarietà, dell’accoglienza e dell’amicizia. Costituito grazie all’attuale Presidente Rita Pulvirenti, è diretto da Cristina Torselli fin dalla sua fondazione. Maggiori informazioni sull’attività del Coro Arcobaleno si possono trovare sul sito coroarcobalenolucca.it, sul canale Youtube e sulle pagine social.