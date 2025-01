Speciale concerto di Mauro Pagani

Il prossimo 22 gennaio, si concluderanno le celebrazioni di chiusura del 50° anniversario della Caritas di Lucca. Per l’occasione, si terrà il concerto al Teatro del Giglio di Mauro Pagani, icona della grande musica d’autore, già membro della PFM e coautore insieme a Fabrizio De Andrè dell’album “Creuza de mä”. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.5 e il ricavato della vendita dei biglietti (a offerta e in esurimento), sarà destinato a sostenere i progetti di contrasto alla povertà alimentare di Caritas Lucca. Pagani, durante lo spettacolo, riproporrà alcuni pezzi dell’album, accompagnato da dieci strumentisti provenienti da diversi Paesi del mondo. Un’iniziativa che racchiude in sé anche un messaggio, dettato proprio dal titolo dell’album che risale ormai a 40 anni fa e che sta a significare, in dialetto genovese, un viottolo che conduce dall’entroterra fino al mare: un messaggio che simboleggia l’opera e l’impegno di Caritas Lucca nel cammino e nella ricerca di aiuto e solidarietà.