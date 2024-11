Special Olympics . Flash mob in S.Michele

LUCCA

Sentirsi bene nella propria identità, annullare differenze di genere, etnia, religione e cultura. Questo è stato il Flash Mob di Special Olympics Italia andato in scena ieri mattina in Piazza San Michele per celebrare il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con Disabilità. Organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’ufficio scolastico provinciale, ha visto decine di studenti ballare in piazza al ritmo del brano “L’Ombelico del Mondo“ di Jovanotti. Brano scelto come inno alla centralità dei prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, organizzati in Italia per la prima volta a Torino dall’8 al 15 marzo 2025.

L’evento era aperto a tutte istituzioni scolastiche della provincia, che hanno manifestato grande interesse, al punto che gli studenti che avevano aderito in fase di pre-iscrizione erano stati più di mille.

Le scuole che hanno aderito sono l’Istituto comprensivo Lucca centro storico, l’istituto comprensivo Don Aldo Mei, l’istituto comprensivo Ungaretti, l’istituto comprensivo Carlo Piaggia, l’stituto comprensivo Camigliano, l’istituto comprensivo di Seravezza, il liceo artistico musicale Passaglia, il liceo Machiavelli, Paladini, Civitali, Carrara Nottolini Busdraghi, Isi Fermi ed Isi Pertini.

Hanno fatto sentire il loro sostegno le istituzioni e sono intervenuti Fabio Barsanti, vice sindaco della città di Lucca, Simona Testaferrata, assessore all’istruzione della città di Lucca, Claudio Oliva, referente dell’ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara, Dino Petri special olympics Lucca ed infine Giuseppe Guerra Past Governatore dei Lions Club La Toscana.

Durante l’evento si respirava un clima inclusivo e familiare. L’utilizzo della maglietta rossa, indossata da partecipanti e non, fungeva da denominatore comune per celebrare l’unicità ed il senso di appartenenza di ognuno.

Hanno seguito numerosi balli di gruppo dove tutti erano liberi di esprimere la propria identità.

Le riprese video potranno essere condivise sui siti o sulle pagine social delle scuole stesse il 3 dicembre. La direttrice Regionale Special Olympics, nonchè organizzatrice della manifestazione Claudia Maiorano, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che vi erano presenti.

Flaminia Pardini