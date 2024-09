Spazzatrici perdono olio. Un incidente e disagi nella zona dello Stellario

Doppio guasto e doppia perdita d’olio in strada per due spazzatrici di Sistema Ambiente impegnate a ripulire la zona di piazza San Francesco e dello Stellario dopo la Notte Bianca. I due mezzi, in due diversi momenti (domenica mattina e ieri mattina), hanno accidentalmente cosparso d’olio l’asfalto e le pietre della zona, causando anche un lieve incidente a una coppia che domenica mattina intorno alle 10.15 è caduta dallo scooter percorrendo la rotatoria dello Stellario, resa appunto scivolosa dall’olio. E’ stato poi necessario un ulteriore intervento per ripulire la strada.