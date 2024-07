Spazio alle feste nei paesi. La Piana protagonista

Come in una ideale staffetta. Il luglio altopascese si chiuderà il 2 agosto con l’ultimo concerto del Francigena Festival e, puntualmente, il giorno dopo parte a Marginone, nello spazio sagra, l’omaggio alla festa latina, che si estenderà anche a domenica 4 agosto. E’ una strategia vincente per evitare sovrapposizioni che porterebbero svantaggi a tutte le componenti.

Da venerdì 9 agosto, sempre a Marginone, al via la festa della birra: le "bionde" e le "rosse" di teutonica origine saranno le... attrici principali. Ma la musica rimane sempre protagonista, con discoteca Concorde. Poi due spettacoli ormai famosi: sabato 10 "Insomnia" e lunedì 12 "Mamamia", praticamente due cult del mondo del divertimento.

In mezzo , il giorno 11, "Gary Baldi Bros". Martedì 13 dj "Finesse e Isabo", il 14 si chiude con Pianeta Zero. Ma anche in questa circostanza, è previsto un ulteriore passaggio di testimone. Il tempo di trascorrere il Ferragosto. Sì, perché da venerdì 16, sempre a Marginone, start alla sagra del cencio, tipico dolcetto locale, con famose orchestre per il ballo.

Arrivano persone persino da fuori Regione per serate danzanti con i gruppi più famosi del liscio. Conclusa la sagra del cacciucco di Badia Pozzeveri, rimane Spianate, la frazione più popolosa. La sagra della polenta partirà il 3 agosto, per chiudere il 18 agosto. La specialità, il marchio di fabbrica, diciamo così, in questo caso è rappresentata dalla gastronomia, con serate in cui lo spazio per la cena ogni volta finisce con l’essere sold out, con una ristorazione assai apprezzata.

