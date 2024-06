Spazi in più anche per l’Informagiovani

Grazie ai lavori di riqualificazione che l’amministrazione darà il via alla Biblioteca Agorà, ci saranno grandi novità anche per quanto riguarda lo spazio dedicato a Informagiovani e Informadonna: le stanze del piano terra dell’edificio da tempo non utilizzate, saranno infatti sfruttate per adibire una nuova sala riunioni e per ricevere piccoli gruppi di persone. La postazione storica dell’Informagiovani, invece, non subirà variazione.

Intanto per i giovani inizia la caccia al “lavoretto estivo“: sulle bacheche esposte tanti, infatti, i ragazzi e le ragazze che, oltre a rendersi disponibili come baby sitter e dog sitter, si offrono come aiuto compiti per l’estate. Tra le offerte più gettonate le ripetizioni per le lingue straniere e le materie scientifiche. Tra i tanti annunci anche chi, pensate, si offre come “supporto alla comprensione di pc e smartphone“ e per “scrittura e gestione e-mail“.

G.P.