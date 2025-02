Spacciava alla stazione. I carabinieri arrestano diciottenne con la droga

Nel corso di un servizio di controllo finalizzato al contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto un 18enne tunisino residente a Massarosa, disoccupato e pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 15, mentre procedevano ad identificare le persone che stazionavano nel Piazzale Ricasoli e all’interno della stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno esteso la verifica anche all’interno del bar. Appena entrati, hanno subito individuato un giovane nordafricano che si è rapidamente diretto verso una “slot machine”.

Insospettiti dall’atteggiamento, i Carabinieri hanno verificato l’identità del giovane. Dai controlli è emerso che ave va dei precedenti e nelle tasche dei pantaloni aveva del materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il giovane è stato accompagnato al Comando Provinciale dei Carabinieri, dove sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina, quindici grammi di eroina e 40 euro ritenuti verosimilmente provento delle attività di spaccio. La successiva ricerca nella sua abitazione ha fatto di rinvenire altri due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento, sostanze da taglio e un grammo di hashish. L’arrestato è comparso ieri davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.