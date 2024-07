Sottopasso alla stazione: "Fine lavori a inizio 2025"

"Si punta a chiudere il bypass e riasfaltare per riportare la circonvallazione lungo il suo tracciato originario entro settembre, stiamo rispettando

i tempi": come conferma l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani, il cantiere del sottopasso di piazzale Ricasoli continua a lavorare a tambur battente e il primo lotto di interventi si avvia alla conclusione.

"Sono state rimosse quasi tutte le palancole - spiega Buchignani - e il prossimo passaggio sarà proprio chiudere il bypass che corre sugli spalti riportando il tracciato stradale dove era in origine. A quel punto, potremo procedere a scavare per la rampa che va verso Porta San Pietro dove, trattandosi di un nuovo scavo, c’è da augurarsi non ci siano contrattempi. Fatto questo lavoro, resteranno solo le rifiniture, a cominciare dai mattoncini rossi". "L’inaugurazione? Al netto di possibili inconvenienti, cui ho accennato, ce la potremo fare a mettere la struttura a disposizione della città tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025".

Nel maggio scorso era stata gettata la grande soletta di copertura della struttura sotterranea che ha il compito di sostenere il peso della strada superiore, ovvero il viale di circonvallazione.

La copertura realizzata per raggiungere le sue caratteristiche strutturali ha dovuto riposare circa un mese e solo dopo questo lasso di tempo il cantiere ha potuto riprendere a pieno ritmo per proseguirei lavori di ripristino della zona superiore. Come si ricorderà, il cantiere per dotare Lucca di un sottopasso in grado di unire la zona della stazione con il centro storico senza attraversare la circonvallazione è stato concepito durante la giunta Tambellini, ma è stato inaugurato solo nel maggio del 2023 alla presenza del nuovo sindaco Pardini. Il progetto, finanziato con 2.140.000 euro con fondi del Pnrr e 400mila euro di mutuo contratto dal Comune, prevede di realizzare il sottopasso della circonvallazione nell’angolo nord-est di piazzale Ricasoli.

Sul lato degli spalti la rampa è previsto che scenda lungo viale Regina Margherita con accesso all’altezza dell’attuale attraversamento pedonale, che conduce alla sortita del baluardo San Colombano, mentre verso viale Giusti è prevista una scala. In piazzale Ricasoli la rampa occuperà il lato orientale della piazza lungo le aiuole.

Il percorso sotterraneo sarà diviso in due per pedoni e biciclette.

Fabrizio Vincenti