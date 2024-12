Sottopassaggio, binari e sicurezza. Interventi in arrivo alla stazione

In arrivo una serie di interventi di potenziamento tecnologico e manutenzione alla linea ferroviara tra Pisa e La Spezia. Tra i lavori in programma l’installazione del nuovo sistema ERTMS, il rinnovo dei binari, la manutenzione straordinaria al ponte ferroviario a Pietrasanta e la nuova configurazione della stazione di La Spezia Migliarina. Inoltre, Fervvoie fornirà assistenza alla realizzazione del nuovo sottopasso in stazione di Viareggio. Un’opera molto attesa dai cittadini, che è stata già programmata dal Comune di Viareggio.

Tra Viareggio ed Arcola dal 7 gennaio al 27 giugno, durante le ore diurne, saranno avviati i cantieri per realizzare l’ERTMS, ovvero il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni. L’opera è finanziata con risorse del Pnrr. Inoltre, dal 7 gennaio al 30 aprile tra Massa e Sarzana, durante le ore notturne, saranno rinnovati 13 chilometri di binario.

La linea ferroviaria, nello stesso periodo, sarà interessata dai lavori per la manutenzione straordinaria del ponte ferroviario a Pietrasanta, che sarà oggetto di importanti interventi di consolidamento strutturale. Programmati anche cantieri a cura del Comune di Viareggio per realizzare il nuovo sottopasso in via S. Francesco. Per consentire l’operatività dei cantieri dal 7 gennaio al 27 giugno, la circolazione dei treni dal lunedì al venerdì tra le stazioni di Massa Centro e Viareggio si svolgerà a binario unico dalle 9,30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 13.30 mentre dalle 10.30 alle 12.30 sarà interrotta.