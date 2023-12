Sotto attacco degli hacker. Aziende prese di mira

Non ha risparmiato nemmeno alcune aziende pubbliche lucchesi l’attaco di alcun hacker del gruppo Lockbit3.0 che nei giorni scorsi hanno compiuto un attacco informatico di tipo ransomware a molte delle pubbliche amministrazioni che utilizzano servizi e software offerti da PA Digitale Spa. Complessivamente sono 700 i soggetti pubblici nazionali e locali coinvolti. Tra i prodotti forniti e ancora bloccati ci sono i sistemi di rendicontazione di buste paga e di fatturazione elettronica.

A Lucca, se si sono "salvati" il Comune capoluogo, la Provincia e anche il Comune di Capannori, analoga sorte non è toccata, per esempio, a Sistema Ambiente che ha avuto alcune lievi ripercussioni dall’attacco hacker. Nel caso dell’azienda lucchese che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il problema è stato interno e ha determinato difficoltà in fase di operazioni relative al protocollo. La struttura informatica di Sistema Ambiente ha comunque fronteggiato efficacemente questa problematica, dirottando su un altro server quello che è stato protocollato e che quindi verrà in ogni caso del tutto recuperato. Una situazione interna, quindi, con gli utenti che, di fatto, non si sono accorti di nulla.

Colpita anche Lucca Riscossioni e Servizi Srl è stata marginalmente interessata e che da subito, sul sito ufficiale dell’azienda,ha pubblicata una nota informativa per gli utenti. "Lucca Riscossioni e Servizi – si legge – informa che, causa momentanea indisponibilità del software di gestione dei servizi Riscossione coattiva, Canone Unico Patrimoniale, Pubbliche affissioni, le relative attività potranno subire dei disservizi. Sarà cura della società informare tempestivamente l’utenza della piena ripresa dell’attività, nel frattempo ci scusiamo del disagio. I nostri uffici rimangono comunque a disposizione dell’utenza per tutte le necessità". I disagi per l’utenza sono stati comunque contenuti e non c’è stata alcuna interruzione del servizio. L’azienda sta lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile la situazione normale.

Problemi anche per l’Istituto Boccherini che ha avuto qualche ripercussione sul proprio sito nella parte relativa alla trasparenza e in alcune gestioni contabili. Anche in questo caso, tutto è in via di risoluzione.

Fabrizio Vincenti