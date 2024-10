Sostegno contro la violenza . Inaugurato lo sportello di ascolto

Un sostegno concreto a chi vive situazioni di difficoltà. Inaugurato a Spianate lo Sportello di ascolto contro la violenza, il nuovo servizio ha sede nella casa delle associazioni di via Bruno Nardi. E’ nato su iniziativa dei commercianti del Centro commerciale naturale di Spianate e dell’associazione Anna Maria Marino Contro le Violenze, con la collaborazione del Comune di Altopascio e di Confesercenti Toscana Nord. Lo sportello, che nasce proprio da questa collaborazione inedita tra attività, è stato inaugurato dal sindaco Sara D’Ambrosio, dalla presidente del Ccn Spianate, Federica Biagetti, dalla giudice e presidente onorario dell’associazione Anna Maria Marino contro la violenza, Jacqueline Monica Magi e dal responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord, Daniele Benvenuti. Presenti anche la presidente del consiglio comunale di Altopascio, Rina Romani, Paola Pasquali per l’Associazione Anna Maria Marino e Donato Megaro, vicepresidente Ccn Spianate. Lo sportello sarà attivo ogni giovedì, dalle 10 alle 12 . Attivo anche il telefono, 24 ore, al numero 366.4587889. "E’ un servizio importante per la nostra comunità e per il quale si deve dire grazie ai commercianti di Spianate, che hanno deciso di affrontare anche questa nuova sfida mettendo sempre al centro le persone- spiega il sindaco D’Ambrosio – questo era uno degli obierttivi quando abbiamo aperto la stanza delle associazioni".

Ma.Ste.