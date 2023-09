Sostanze chimiche nel Serchio. L’Arpat: “Quei cartelli non sono nostri”

Lucca, 27 settembre 2023 – Due cartelli con un’icona inequivocabile ed un messaggio: “Sostanze chimiche pericolose. Dati Arpat”. Sono comparsi in riva al Serchio, nel Comune di Lucca, e tutto lascia intendere che siano stati messi a seguito di indagini relative alla qualità dell’acqua. In realtà è proprio l’Arpat a chiarire che non solo non c’entra niente, ma che in quell’area non sono in corso campionamenti di nessun genere.

A seguito di segnalazione pervenuta dalla centrale operativa della Protezione Civile, su richiesta del comando di Polizia Municipale, il personale tecnico del dipartimento Arpat di Lucca ha effettuato un sopralluogo lungo gli argini del Serchio, dal ponte San Quirico al ponte sulla via Sarzanese. Si precisa che tali cartelli non sono stati apposti da questa Agenzia, che non ha in corso alcuna attività in zona.

Durante il sopralluogo, nelle zone visibili non ricoperte dai rovi, non sono emerse particolari criticità che possano giustificare l’apposizione dei cartelli, salvo altre attività, da parte di altri enti o società, delle quali Arpat dichiara di non essere a conoscenza. L’Agenzia ha invitato il Comune di Lucca a far rimuovere tutta la cartellonistica della stessa tipologia con riferimento ad Arpat e a valutare eventuali ulteriori accertamenti del caso.