Sopralluogo di Tagliasacchi e Angelini

Nei giorni scorsi i sindaci di Castelnuovo e Pieve Fosciana, Andrea Tagliasacchi e Francesco Angelini, accompagnati dai rispettivi responsabili tecnici comunali sono stati sul lago a Pontecosi per fare il punto della situazione a seguito del maltempo che ha interessato, in maniera continua e prolungata, anche l’area della Garfagnana. È stata presa visione dell’erosione della sponda occidentale, lato Castelnuovo e del legname incastrato sotto la passerella , sotto gli occhi di tutti, chiusa prima dell’allerta a scopo precauzionale. Sono state effettuate le prime verifiche strutturali per accertare la stabilità della passerella e valutare, in base ai risultati, la possibile riapertura al traffico.