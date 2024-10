Sopralluogo al campo sportivo. Il cronoprogramma degli interventi

Si è svolto ieri mattina il sopralluogo della Commissione consiliare lavori pubblici presieduta da Marco Santi Guerrieri, dall’assessore allo Sport Fabio Barsanti e dal consigliere delegato al PNRR Armando Pasquinelli al campo sportivo di Santa Maria del Giudice dove sono in fase avanzata gli interventi di costruzione degli spogliatoi precedentemente ospitati in container. La commissione lavori pubblici, come annunciato dal presidente, nelle prossime settimane organizzerà sopralluoghi su tutti i cantieri PNRR del Comune di Lucca. "Questo cantiere è fondamentale per la funzionalità dell’impianto sportivo - afferma Pasquinelli - ed ha valore di 1,1 milioni è finanziato con 600mila euro sul PNRR e con 500mila euro dal Comune di Lucca". "Si tratta di un progetto candidato dalla precedente amministrazione ai finanziamenti PNRR - afferma l’assessore Barsanti - che andrà a risolvere definitivamente il vecchio problema degli spogliatoi. Il finanziamento PNRR riguarda infatti la nuova ricostruzione degli spogliatoi nel rispetto della normativa Coni e strutture di servizio e si concluderanno entro la fine dell’anno; il secondo lotto, previsto dal Piano triennale delle opere pubbliche e finanziato dal Comune, riguarderà la predisposizione per illuminazione e nuove recinzioni".