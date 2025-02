“Solo per una notte“ al Circolo del Cinema

Il Circolo del Cinema continua la programmazione di film in prima visione al Centrale. Stasera alle 21.15 sarà proiettato al Centrale “Solo per una notte“ film francese presentato al Festival di Cannes 2024. Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa di Maxime Rappaz con un’opera delicata e intensa, capace di esplorare il conflitto tra dovere e desiderio, sacrificio e libertà personale. Racconta la storia di Claudine, interpretata dalla straordinaria Jeanne Balibar, una donna di mezza età che ha dedicato la sua intera esistenza alla cura del figlio, mettendo da parte sé stessa e i propri sogni. Tuttavia, una volta alla settimana, di martedì, Claudine si concede un momento di evasione, trascorrendo la notte in un albergo di montagna, dove incontra uomini di passaggio e riscopre, anche solo per poche ore, una libertà ormai dimenticata. Quando uno di questi incontri si trasforma in qualcosa di più profondo e inaspettato, Claudine si trova a dover fare i conti con sentimenti che credeva sepolti...

Con una narrazione elegante e una regia attenta ai dettagli, “Solo per una notte“ si impone come un’opera toccante e universale, in grado di parlare a chiunque abbia mai sentito il bisogno di ritrovare sé stesso al di là delle responsabilità quotidiane. Il film sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro.