“Solo 6 medici al pronto soccorso. Assunzioni prioritarie al S.Luca“

“È uscita la graduatoria del concorso per i medici di tutti i pronto soccorso della Regione Toscana e adesso – dichiara Alessandro Di Vito, consigliere (Forza Italia) delegato alla sanità – ci aspettiamo che avvengano le assunzioni indispensabili per far fronte alle gravi carenze di personale che si sono registrate negli anni. Per i 13 ospedali della nostra azienda sanitaria la graduatoria metterebbe a disposizione circa 50 medici - tra specialisti e specializzandi - la cui assunzione certamente consentirà un’importante boccata di ossigeno“.

“È noto – prosegue Di Vito – che per svolgere la sua attività il pronto soccorso di Lucca, attualmente dotato di 6 medici a tempo indeterminato, necessita di altri 12 medici per arrivare al numero di 18, considerato come valore minimo per assolvere alle necessità dei 170 mila residenti della Piana di Lucca. È dal 21 luglio 2022, ovvero sette giorni dopo il giuramento del sindaco Pardini in Consiglio comunale, che lo stesso si è preso carico delle criticità del pronto soccorso dell’ospedale cittadino, fra cui la grave carenza di medici, tema che è stato oggetto di ripetute sollecitazioni al gestore della sanità“.

“Dai dati pervenuti dall’azienda, il pronto soccorso di Lucca è apparso fin da subito con la più alta carenza di personale; sei soli erano e sono ancora oggi i medici dirigenti a tempo indeterminato assegnati al pronto soccorso a fronte dei 12 delle altre strutture ospedaliere dell’Asl Toscana Nord Ovest (dati aprile 2023). Come da audizioni e interlocuzioni con il personale, questa penalizzazione nell’organico ha creato forti disagi per la cittadinanza ma soprattutto condizioni di lavoro inaccettabili“. Di Vito chiede all’Asl la precedenza per le assunzioni al pronto soccorso di Lucca.