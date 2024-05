Solidarietà e sviluppo Onlus. Presentata la nuova sede: "Lavoro molto importante"

Un nuovo punto di riferimento per le associazioni del territorio.

Inaugurato ieri mattina a Fornoli, in via di Lima, il primo piano della sede della Cooperativa Solidarietà e Sviluppo e dell’Associazione Partecipazione e Sviluppo. Un luogo che sarà molto utile sia per l’associazione che per tutti i cittadini, visti i tanti progetti portati avanti. Per il presidente Alessandro Ghionzoli è stata l’occasione per illustrare le molteplici attività portate avanti dall’Associazione Onlus nell’ambito dell’accoglienza migranti e per presentare i suoi collaboratori. E’ stato presentato anche il progetto europeo per la "Certificazione di genere". attualmente in fase di realizzazione, illustrato da Monica Mattei, vicepresidente, la quale ha sottolineato come all’interno dell’associazione si lavori in un ambiente sano, in condivisione, fattore che dona serenità a tutti gli operatori.

La nuova sede, ristrutturata dalla proprietaria, ha locali e stanze spaziosi, utili e accoglienti che coprono le esigenze amministrative, ma anche di accoglienza e di intrattenimento culturale. Molti i presenti, fra cui le autorità: il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, il vice sindaco Sebastiano Pacini, assessori e consiglieri comunali, il comandante della stazione dei Carabinieri Michele Saulino, il garante della disabilità Giovanni Alberigi, il neo presidente della Croce Rossa Nicola Consani con molti volontari. Per sensibilizzare ancora di più sul tema dell’accoglienza è stata inaugurata e aperta la mostra dell’artista Marcantonio Lunardi con linoleografie sul tema "Mediterraneo: un mare che unisce un mare che divide". Un punto di vista differente, capace di far immedesimare i visitatori, con l’obiettivo di mandare un chiaro e forte messaggio sulla situazione attuale nelle acque del mar Mediterraneo.

Presente e molto soddisfatto il sindaco di Bagni di Lucca Michelini, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, affermando: "Al di là del valore per ciò che la cooperativa e l’associazione stanno facendo da diversi anni sul territorio, mi fa piacere sottolineare il rapporto collaborativo che esiste fra noi e che ritengo fondamentale in un rapporto di accoglienza e integrazione".

E’ intervenuto anche Lorenzo Grassi, direttore del SAI (progetto di seconda accoglienza), che si occupa dell’integrazione dei migranti che hanno ottenuto il riconoscimento di restare in Italia. Al termine offerto rinfresco a tutti i partecipanti.

Marco Nicoli