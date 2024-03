Solidarietà della Misericordia. Un concreto aiuto alla Rsa

Solidarietà è anche scambio di aiuto, condivisione, sinergia, collaborazione. È il caso del bel gesto che ha unito la Misericordia del Barghigiano e la Villa di Riposo Giovanni Pascoli di Barga. Alla Villa era necessaria per lo spostamento di pazienti in particolari condizioni, una barella professionale, come quelle che si usano in emergenza nelle ambulanze ed alla sua richiesta di aiuto ha risposto la Misericordia del Barghigiano il cui gesto è stato apprezzato e ricambiato dalla Villa Pascoli con un altro dono. "E’ stato un bel momento di condivisione tra Misericordia del Barghigiano, che ha donato una barella professionale “Spencer” alla RSA Villa Pascoli di Barga, che a sua volta ha ricambiato con una carrozzina di ultima generazione C26 - spiega il direttore della Pascoli, Gabriele Giovannetti - Alla fine ci siamo dati una mano in pieno spirito di collaborazione".