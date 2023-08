Solidarietà alle suore derubate "Dopo il furto dell’incasso tanti aiuti anche dall’estero"

È trascorso un mese da quando le Sorelle di Santa Gemma hanno organizzato l’annuale cena di beneficenza (nella foto) il cui incasso, come si ricorderà, era stato sottratto a fine serata da qualche malintenzionato. A seguito della notizia riportata anche sul nostro quotidiano, la comunità si è mossa per sostenere le religiose organizzando altri momenti conviviali, esprimendo la loro vicinanza attraverso telefonate, eventi e oblazioni.

I proventi della serata sarebbero stati destinati alla ristrutturazione della Casa Nativa di Santa Gemma a Camigliano, la stessa casa dove morì anche la Madre fondatrice della Congregazione, Gemma Eufemia Giannini.

“È stata straordinaria – diconio le Sorelle – la vicinanza che abbiamo ricevuto. Non ci aspettavamo tanto sostegno da parte di tutti i parrocchiani e di tanti amici sparsi in Italia e all’estero che attraverso gli articoli giornalistici sono venuti a conoscenza della sventura. Lo sconforto causato dal furto è stato lenito dalle persone che ci vogliono bene e che tutta la Congregazione delle Sorelle di Santa Gemma sente di ringraziare sinceramente“.

“Il Signore è grande, e il gesto mortificante subìto ha lasciato spazio alla manifestazione di profonda solidarietà. Abbiamo ricevuto oltre la somma sottratta e questo ci consente di iniziare immediatamente i lavori di ristrutturazione; già nella settimana in corso verranno eseguite le misurazioni sull’immobile”, dichiara suor Elisabetta Giussani, Superiora Generale delle Sorelle di Santa Gemma. Ricordiamo che le Sorelle di Santa Gemma sono impegnate in molteplici attività che spaziano dall’accoglienza nella Casa Famiglia per minori, alla cura degli indigenti nelle missioni attive nella Repubblica Democratica del Congo e della Costa D’Avorio.

Chiunque fosse interessato a conoscere e vivere le opere, può prendere contatto con le suore telefonando al numero 0583 927165, per coloro che volessero continuare a sostenere l’opera di ristrutturazione della Casa Nativa di Santa Gemma possono farlo attraverso un bonifico sul conto corrente intestato alla Congregazione Sorelle di Santa Gemma IBAN IT82M0503413701000000004718