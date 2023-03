Sogni e passione diventati professione per Nicola Giorgi

Nicola Giorgi, 28 anni, talentuoso e sognatore giovane lucchese. Muove speranzoso i primi passi nel mondo della fotografia come freelance dal 2011, due anni dopo decide di trasformare la sua grande passione in un impegno a tempo pieno. Segue corsi di perfezionamento e inizia a prendere parte a eventi sul territorio lucchese, sfilate, gare di ballo e di canto, saggi di fine anno per scuole di danza, e eventi come ll Gran balletto di Toscana. Iniziano poi le prime collaborazioni annuali con ditte sul territorio e con diversi brand, e con artisti del mondo dello spettacolo tra cui: Giuliana De Sio, Raimondo Todaro, Deddy, ex concorrente di Amici e Alessio la Padula, già ballerino di Amici attualmente Ballerino di X-Factor, Fabrizio Corna, Emanuela Grimalda. Grazie all’incontro ed ai lavori con gli artisti dedice di specializzarsi anche in fotografia di ritratto e nel 2017 realizza il sogno di uno studio fotografico, “Strafatti Di Fotografia”, insieme a Jessica Lurci. Del 2022 ha dato il via ad un progetto fotografico sulle bellezze dell’Italia con Tommaso Verdi.