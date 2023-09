Sofidel, patto con Crédit Agricole Lo sviluppo nel segno dell’ambiente

Si è conclusa con successo tra il “Gruppo Sofidel”, leader mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico e Crédit Agricole Italia, un’importante operazione di finanziamento di medio e lungo termine parametrata al raggiungimento degli obiettivi “ESG”, ovverosia "Environmental, Social e Governance".

Sofidel e Crédit Agricole hanno così messo a segno un finanziamento di medio-lungo termine con l’obiettivo di supportare uno sviluppo del settore del tissue a favore della tutela dell’ambiente.

"Il finanziamento erogato da Cai – si legge in una nota della Sofidel – le cui condizioni sono connesse al raggiungimento di obiettivi di performance ambientali e sociali, denota la volontà della banca di essere un partner di riferimento attento alle esigenze dei suoi clienti e, al contempo, consentirà al Gruppo Sofidel di rafforzare la propria struttura finanziaria e di promuovere una crescita delle attività sul mercato internazionale, con un maggior rispetto per l’ambiente e con particolare attenzione ai principi ESG".

Fra gli obiettivi inseriti e monitorati per la buona riuscita dell’operazione, "sono previsti la riduzione dell’intensità delle emissioni climalteranti di Scope 1 e 2, la diminuzione dell’incidenza della plastica convenzionale nel packaging e la predisposizione di attività di formazione correlate".

Secondo Sofidel, inoltre, "questa operazione si inserisce quale prosecuzione delle attività di business aziendale che pongono al centro lo sviluppo degli aspetti sociali e ambientali, orientati a incentivare un’economia a basse emissioni di carbonio, in grado di generare valore condiviso per tutti gli stakeholder e per il territorio". Sul fronte dell’importante istituto bancario,"per Crédit Agricole Italia – prosegue la nota della Sofidel– l’operazione dimostra l’impegno concreto nel promuovere lo sviluppo socio economico di tutti i territori, agendo in sinergia con il tessuto imprenditoriale del Paese, così da favorirne una crescita inclusiva a beneficio delle comunità". Il Gruppo Sofidel, lo ricordiamo, è una multinazionale presente in 13 Paesi che vede all’attivo 6500 dipendenti.

Mau.Guc.