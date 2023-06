Sofidel e la sostenibilità al Lucca film festival

Una ventata green per il “Lucca Film Festival” in programma dal 23 settembre al 1° ottobre grazie alla collaborazione con Sofidel, l’azienda leader mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico. La multinazionale diventa sponsor del Festival 2023, in particolare per la prima edizione di “Lucca Film Festival for Future”, il concorso che è riservato a cortometraggi che trattano le tematiche legate alla tutela dell’ambiente. Registi e filmmaker italiani e internazionali possono candidare la propria opera entro il 28 luglio 2023, inviandola come link video all’indirizzo [email protected] oppure iscrivendosi sulle piattaforme Filmfreeway e Festhome. "I corti – si legge in una nota della Sofidel – dovranno avere una durata massima di 29 minuti, essere in anteprima per l’Italia e realizzati non prima del 2021; tra quelli pervenuti, ne verranno selezionati 15 da tutto il mondo che saranno proiettati durante le giornate del festival e concorreranno all’assegnazione dei premi". Prosegue l’azienda: "Sofidel ha fatto della sostenibilità una leva strategica di crescita, riuscendo a integrarla concretamente nelle sue politiche di sviluppo industriale". Secondo Elena Faccio, Group creative & communication director di Sofidel, "Lucca Film Festival è un appuntamento prestigioso, atteso a livello nazionale e internazionale dagli appassionati di cinema e non solo: siamo molto orgogliosi di essere presenti con questa iniziativa dedicata al cinema green perché impegnati a diffondere la cultura della sostenibilità da oltre 15 anni". Parole di apprezzamento da parte di Nicola Borelli, presidente Lucca Film Festival: "Sofidel entra a far parte della famiglia dei sostenitori del festival per un obiettivo ambizioso, ma non impossibile, che rientra nel grande tema della sostenibilità. Il cinema è prima di tutto una forma di comunicazione e il nostro comune interesse è promuovere la tutela dell’ambiente, coinvolgendo concretamente i giovani e contrastando l’effetto goccia nell’oceano". A valutare le opere sarà una giuria composta dai rappresentanti dei dieci Festival della rete “Film For Our Future”. Risultati entro il 15 settembre. Nella serata conclusiva del 30 settembre, verranno proclamati i vincitori e assegnato il I premio del valore di 1000 euro. Informazioni e iscrizioni https:www.luccafilmfestival.itiscrizione-lff-for-future-2023.