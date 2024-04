Sofia accanto a un mito. A 9 anni fa la comparsa nel film con Dustin Hoffman

Frequenta la quarta elementare della scuola Carducci di Forte dei Marmi, ad agosto saranno 10 candeline, gioca a tennis, si chiama Sofia Pietrobono. Un nome, Sofia, come la grande Sofia Loren, e un sogno: fare l’attrice. E se il vecchio adagio “Chi ben incomincia è alla metà dell’opera“ ha ragione di essere Sofia, sorriso che conquista, occhi neri, riccioli ribelli, fossette sulle guance, ha già fatto i primi passi e come se li ha fatti. Giovedì Sofia farà la comparsa nel film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman e Helen Hunt. Non sta più nella pelle, è felicissima. Sofia con grande naturalezza, che nasconde anche se non vuole sentirserlo dire un pizzico di timidezza, accompagnata da mamma Letizia (nella foto) racconta la esperienza che sta per vivere.

"Non conosco ancora la scena che devo fare. Ma quando ho partecipato al casting a Lucca il 26 ottobre ho dovuto leggere una frase". Con lei hanno partecipato tanti altri bambini. Sofia a fine ottobre ha saputo di essere stata scelta.

Com’è nata la partecipazione al casting?

"Siamo stati contattati da un’agenzia" racconta mamma Letizia. Non è la prima volta che Sofia recita, ha iniziato a 5 anni per una pubblicità, poi ha fatto la comparsa in un altro film.

Cosa hai provato al casting?

“Ero emozionata. Mi batteva forte il cuore. Ma poi ho pensato solo a leggere la frase. E ho sperato che mi scegliessero", racconta mentre gli occhi diventano stelle che brillano.

Cosa significa per te recitare?

"Mi dà felicità", risponde senza un attimo di esiltazione

Come è la tua giornata?

"Vado a scuola a Forte dei Marmi. Mi trovo bene con miei compagni di scuola. Dopo la scuola in alcuni pomeriggi vado anche in ludoteca e a tennis".

Quali sono le tue materie preferite?

"Matematica e storia"

Ha un’amica del cuore?

"No, per me sono tutte amiche del cuore. In classe abbiamo anche due bambine straniere e per una di loro ho fatto un disegno", racconta.

Cosa vuoi fare da grande?

"Vorrei fare l’attrice. Ma ho anche un altro sogno, fare il magistrato".

Perché il magistrato?

"Perché credo nella giustizia", risponde tranquilla. Sofia è così un mix di sogni e di emozioni. Non è ancora mai andata ad alcuna scuola di recitazione, ma non è escluso che nel futuro possa frequentare una scuola di dizione. Intanto si impegna, recita e sogna.

Maria Nudi