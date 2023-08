Soccorso per uccelli Progetto di Anpana

Sul territorio di Capannori da quest’anno saranno soccorsi anche uccelli adulti in difficoltà o feriti come storni, gabbiani reali e piccioni, che finora non rientravano fra quelli compresi nell’assistenza. Il Comune infatti ha rinnovato fino al 2024 l’accordo l’Anpana - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente di Lucca comprendendo oltre al "soccorso" ai pulli (uccellini caduti dai nidi), covate e piccoli mammiferi anche gli adulti in difficoltà. "Da quest’anno – afferma l’assessore alla tutela degli animali, Giordano Del Chiaro-, sperimentiamo l’aiuto ad alcuni volatili adulti in difficoltà, ampliando un servizio che è diventato punto di riferimento per i cittadini". Per richieste di recupero è possibile contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il numero 3662780347 o il 3470111662