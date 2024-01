Smurfit Kappa si conferma “Top Employer“

Per la quinta volta consecutiva l’azienda Smurfit Kappa Italia, presente in Toscana con l’intera filiera, è fra le migliori imprese al mondo certificate per le strategie dedicate alle sue persone. Smurfit Kappa Italia, azienda leader nella realizzazione di packaging a base carta, ha ottenuto infatti a la Certificazione Top Employers, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali per le politiche e le strategie dedicate alle risorse umane e per la loro attuazione nel contribuire al benessere delle persone, a migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro. L’azienda conta in Italia 2.200 dipendenti e 26 sedi che coprono l’intera filiera: dalle cartiere agli stabilimenti di trasformazione dove si realizzano fogli e scatole in cartone ondulato, dagli impianti di riciclo al centro di ricerca e sviluppo. In Toscana l’azienda è presente nel distretto della carta, in Lucchesia, con l’intera filiera integrata: dalla cartiera di Ponte all’Ania che fornisce la materia prima, agli stabilimenti di Badia e Lunata che realizzano fogli e imballaggi in cartone ondulato, all’impianto di riciclo con sede a Marlia che tratta gli scarti a base cellulosica e li reinserisce nel processo produttivo. Un esempio di economia circolare che in totale occupa oltre 400 dipendenti. Il Programma di Top Employer Institute ha riconosciuto e certificato più di 2.300 Top Employers in 121 Paesi A far raggiungere l’ambito traguardo sono stati i vari programmi e iniziative parte della People Strategy di Smurfit Kappa Italia, per attrarre, trattenere, premiare e far esprimere il talento e il potenziale delle persone.