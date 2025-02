"Smottamenti in Oltreserchio, cataratta in tilt"

Viali di circonvallazione allagati e traffico semi paralizzato, soprattutto ieri mattina in orario di ingresso delle scuole e nei luoghi di lavoro. La città si è risvegliata sotto i colpi del maltempo che dovrebbe offrire un’attesissima tregua in questo fine settimana. Grandine e pioggia hanno provocato disagi, pare però nessun problema significativo. Dopo il temporale di giovedì sera gli uffici di Protezione Civile hanno fatto il punto relazionando all’assessore Fabio Barsanti. “Durante l’intensificarsi della pioggia, le associazioni di volontariato sono uscite per la funzione di monitoraggio del territorio e dei corsi d’acqua, come richiesto dai nostri uffici – dichiara l’assessore alla protezione civile –. Si sono registrati allagamenti diffusi ma nessun problema significativo. Allagamenti e piccoli smottamenti in Valfreddana e Morianese. Il problema più consistente in Via Corte Giuliani (zona Maolina), con 10-20 centimetri di acqua lungo la strada per il mancato funzionamento automatico di una cataratta“.

Tanti gli interventi e le segnalazioni ai vigili del fuoco. A preoccupare, in particolare, alcuni tombini che non ce l’hanno fatta a contenere l’acqua e che hanno preoccupato in particolare per la circolazione stradale. Poi allagamenti più o meno sporadici in diverse zone della città. Ma, soprattutto, tanta paura, per la violenza dei rovesci che ha fatto pensare al peggio.

L.S.