Slow Beans, fagioli superstar. Due giorni dedicati ai legumi

Pieve e Sant’Andrea di Compito tornano protagonisti della kermesse dedicata ai fagioli e alle leguminose: sabato 28 e domenica 29 ottobre torna infatti "Slow Beans", una due giorni di incontro e confronto della rete di produttori di legumi con annessa mostra mercato. I dettagli della manifestazione sono stati presentati dall’assessore Francesco Cecchetti, assessore alle politiche del cibo, insieme ad Elena Pardini, fiduciaria della condotta Slow food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi, con il membro Slow food Marco Del Pistoia; per la Piana del Cibo Giorgio Dalsasso e Francesco Passaglia presidente del Centro Culturale Compitese che ospita la manifestazione. Oltre alla vendita e degustazione di legumi saranno presenti alcuni produttori in rappresentanza dei Mercati Contadini Lucchesi (Foro Boario, Marlia e Mercato della Terra di Lucca piazza San Francesco) e Toscani e dei Mercati della Terra Toscani (Montevarchi, Montecatini e San Miniato).

"Un bella manifestazione nazionale che costituisce un importante momento di incontro, riflessione e confronto sul cibo, in particolare i legumi, e sulla biodiversità – afferma l’assessore alle politiche del cibo, Francesco Cecchetti-. Una ’ due giorni’, densa di eventi, a cui si unisce l’occasione di visitare la mostra autunnale della camelia nell’ultimo fine settimana di questa manifestazione. A precedere l’evento una serie di iniziative che vanno sotto il nome di ‘Aspettando Slow Beans’, tra cui il 1 festival del cibo in programma ad Artèmisia domenica 8 ottobre. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della manifestazione". Tutto il mese di ottobre infatti sarà dedicato ad eventi, conferenze e cene. All’interno di "Slow Beans" saranno presenti aree tematiche diverse, come l’Enoteca dedicata ai vignaioli del territorio Biologici o Biodinamici, lo Spazio Olio con la Cooperativa Agricola Alle Camelie di Pieve di Compito, l’angolo Birreria con Birrificio Contadino Radical Brewery di Capannori e un’area Kids per i più piccoli, con giochi sui Legumi a cura della Condotta Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi. "Slow Beans non è soltanto un mercato, è un’occasione unica per incontrare produttori di legumi che provengono da tutto il mondo - commenta Elena Pardini, fiduciaria della Condotta Slow Food Lucca Compitese Orti lucchesi -. Si tratta di un momento di conoscenza, di confronto e di dialogo per gli appassionati, ma soprattutto per chi per la prima volta si affaccia a questo mondo".

Barbara Di Cesare